Накануне женского праздника в столицу Урала из Нидерландов привезли 233 тонны свежесрезанных цветов

Только с начала этого года уральские таможенники оформили свыше 230 тонн импортных цветов общей стоимостью более 1,2 млн долларов США. Красивый груз привозят в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях. Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии доставляются в Нидерланды, а уже оттуда - в столицу Урала.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов отметил, что к 8 марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. «В ближайшую неделю еще ожидают 6 машин, со 100 тоннами праздничного груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар. Ведь чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее», – подчеркнул Алексей Фролов.

Все поступающие в Кольцово цветы декларируется в Уральской электронной таможне. За 233 тонны выпущенной цветочной продукции сумма таможенных платежей составила более 25 миллионов рублей.

Прежде чем цветы попадут в магазин, они в обязательном порядке проходят фитосанитарный контроль. Далее, если груз не опасен, он поступает сотрудникам таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой), где в обязательном порядке проверяют соответствие груза заявленному количеству и ассортименту документах, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления. После оформления цветы расходятся по всему УрФО.

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