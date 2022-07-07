Наладчик оборудования Шадринского автоагрегатного завода рассказал, легко ли быть рабочим

Легко ли сегодня быть молодым рабочим? Накануне Дня молодежи этот вопрос мы адресовали наладчику холодноштамповочного оборудования прессового производства Ивану Макаренко.

– Несложно, – широко улыбается автоагрегатовец. – Главное – не лениться и не бояться брать на себя ответственность.

На завод Ивана позвал его земляк Николай Пономарёв, работавший мастером в прессовом производстве. Знал, что парень вырос в многодетной семье, никакой работы не боится. И не ошибся. В цехе о Макаренко говорят: «Мастер на все руки», отмечая при этом молодой задор, с которым он берётся за любое порученное дело.

– Нас, детей, в семье пятеро. Жили в селе Песчанотаволжанском, родителям всегда помогали по хозяйству. Но в деревне трудоустроиться очень сложно, и я ещё подростком начал задумываться, как найти нормальную работу. После окончания школы приехал в Шадринск, снял квартиру, пришёл на ШААЗ, – рассказывает о себе Иван. – В отделе кадров мне предложили работу станочника в девятом цехе. На первый взгляд показалось сложно. Но когда немного освоился, понял, что не боги горшки обжигают. Главное – прислушиваться к совету более опытных товарищей. На токарно-револьверном станке резал трубы на детали. Поработал штамповщиком, потом перевёлся в стропальщики – зарплата стала побольше. А года три назад решил стать наладчиком. Налаживать и регулировать станки меня учили парни из нашей бригады.

По словам мастера прессового участка Михаила Карпача, Иван Макаренко не отказывается ни от какой работы. И касается это не только его прямых профессиональных обязанностей. Помочь сделать уборку на участке, выйти на подмену поработать на трубочный или штамповщиком – Иван в первых рядах даже в свой выходной. Честь коллектива молодой автоагрегатовец отстаивает и на спортивном поприще – участвует в заводских легкоатлетических эстафетах, играет за команду цеха в волейбол.

– Мне есть к чему стремиться, в том числе и в профессиональном плане, – говорит Иван. – Например, дорасти до бригадира, потом до мастера. Сила, энергия, желание работать у меня есть. А на заводе для этого созданы все возможности.

Светлана Кириллова. Фото автора.

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