Налоги курганцев стали уходить в Тулу. Почему?

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в положения Налогового кодекса, в соответствии с которыми вводится институт Единого налогового счета. С начала этого года Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обязательными для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и даже для физических лиц.

В управлении ФНС пояснили, что система Единого налогового счета и Единого налогового платежа подразумевают, что налоги, сборы и страховые взносы нужно перечислять единым платежным документом. Все платежи, администрируемые налоговыми органами, подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в управлении Федерального казначейства по Тульской области.

Данный счет применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. С реквизитами для уплаты налоговики разрешили знакомиться на промостранице на сайте ФНС России.

Однако для того, чтобы успешно перечислить единый налоговый платеж, силовики настаивают на использовании сервисов налоговой службы России, но не на сторонних сайтах.