Наркозависимые, вставшие на путь исправления, просят курганцев ответственно относиться к своему здоровью

В областной наркологический диспансер попадают не от хорошей жизни. Многие из пациентов мечтают избавиться от этой зависимости полностью.

«Вышла замуж я в 25 лет, родила ребенка, отдала этому человеку вообще все, что можно было. Он начал употреблять, и все пошло прахом, естественно. Жалела себя, потом и я начала пить, попробовала наркотики», - рассказала Ольга.

Ольга принимала наркотики ежедневно, а дозу брала через сайты в интернете: «Это продолжалось с 2010-го года. У меня были времена, когда я бросала, 3 года не употребляла, где-то пару раз может. Потом меня посадили. Освободилась я 2 года назад, было все нормально, но повстречала опять старых друзей, и все пошло по накатанной».

В диспансер она пришла по собственному желанию. Ольга хочет полностью освободиться от своей зависимости и посвятить себя всецело работе, ведь у нее есть взрослая дочь, которая уже живет своей жизнью.

Александр попал в зависимость в 2009 году. Сначала постоянной зависимости не было, но потом появились «легкие» наркотики, доступ к которым благодаря сети и закладкам получить можно было, не напрягаясь. «Я был один раз здесь, хватило на полтора месяца. Сейчас уже осознанно, в трезвом состоянии пришел сюда. Съездил, взял направление, потому что такая жизнь ни к чему хорошему не приводит и никогда не приведет. Это или тюрьма, или больница, или еще хуже — смерть. Очень много друзей у меня умерло от наркотиков. Перебрав дозу, умирают и умирают не как нормальный человек, в постели, среди близких, а как человек неопределенный, где-то под кустом, возле речки, в подъезде. Страшные вещи», - поделился Александр.

Пациент благодарен своим близким за поддержку, но уверен, что, пока сам не придешь к пониманию своего состояния, все будет тщетно: «Перекумаришь, перележишь в больнице, выйдешь, но все равно через месяц-два всё сначала. Это надо менять круг общения полностью, вообще исключать старых знакомых из жизни, жить только семьей. Вот так еще возможно. Вчера был приемный день, после выходных новых заносили прям, им очень плохо».

В диспансере на лечении находятся около 90 пациентов. В штате трудятся 4 доктора и 12 медицинских сестер. За год через диспансер проходят около полутора тысяч человек. К сожалению, многие попадают сюда не в первый раз. Некоторые из них бывают здесь ежемесячно.

«Пациенты к нам поступают планово, либо по направлению с Кирова, 78, нашего диспансерно-поликлинического отделения. Если это районный человек, он может взять направление в ЦРБ. Курс лечения составляет у нас в стационаре 21-28 дней. Лечение заключается в снятии абстиненции. То есть это симптоматическое лечение, в случае необходимости дезинтексационное лечение, плюс седативная терапия, которая подразумевает под собой корректора поведения и при нарушениях сна используется. И в дальнейшем общеукрепляющая терапия», - рассказала заведующая наркологическим отделением, врач психиатр-нарколог Екатерина Сурикова.

После курса лечения в стационаре врачи рекомендуют пройти курс реабилитации. Это лечение длится 180 дней и затем диспансерное наблюдение у врача-нарколога в течении 3-х лет. Но это могут позволить себе самые волевые из пациентов. Их число составляет не более 10%.

«Это, конечно, особая категория граждан, которая требует очень многих усилий и внимания. В них нужно очень много вкладывать, чтобы направить их на путь истинный. Я к таким отношусь, конечно, с состраданием», - добавила врач.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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