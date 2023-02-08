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Народный фронт поможет разобраться с Единым налоговым счетом

Изменилась система уплаты налогов, и у ряда предпринимателей возникли сложности.

8 февраля, 2023 - 09:17
Они не могут получить доступ к информации о состоянии Единого налогового счёта, непонятно откуда появляется задолженность. Затруднения возникают при получении разъяснений об этих начислениях. Разобраться в тонкостях и защитить права бизнеса помогут центры информированияНародный фронт совместно с Федеральной налоговой службой открывает их во всех регионах России. В Кургане в ближайшие две недели будет проведен анализ обращений предпринимателей и подготовлен пакет предложений по отладке системы.
 
Если вам не помогли в ФНС, обращайтесь в исполком Народного фронта Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, д. 36 (ул.Томина, д. 53). Телефон для связи: 8 (3522) 44-35-80. Также оставить свое обращение вы можете в наших социальных сетях или по электронной почте 45region@onf.ru Все поступившие обращения будут разобраны с участием ФНС. 
8 февраля, 2023 - 09:17

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