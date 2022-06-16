Наш ответ Пембертону: курганская газировка ничуть не хуже американской

Производитель брендов Coca­Cola в РФ компания Hellenic Bottling Company остановила производство классических одноименных газированных напитков под этим брендом. Об этом 12 июня сообщил гендиректор компании, которая ранее развивалась под брендом McDonald’s. До того, в марте, после начала военной спецоперации на Украине, – Coca­Cola заявила, что приостанавливает всю деятельность в России, об этом говорилось в заявлении на сайте компании. «Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», – отметили в сообщении. Курганцы тоже оценили обстоятельства и выбирают отныне местный продукт. Он подешевле, а качество – ничуть не хуже.

Было также заявлено, что компания будет производить в РФ локальные бренды (их имена пока неизвестны), но в меньшем объеме. Что ж, в Кургане такой бренд уже есть – у завода «Зауральские напитки» история побогаче, чем у Coca­Cola.

Кстати, об истории. Что представляет собой известный всему миру коричневый газированный сладкий напиток из Америки? В общем­то, это снова происки фарм­индустрии, которую в последнее время винят во всех наших современных бедах. …В 1886 году фармацевт Джон Пембертон придумал этот напиток как лечение зависимости от морфия и представил крупной аптеке города Атланта кока­колу. Напиток, состоящий из воды, сахара, кофеина, экстрактов листьев коки и ореха кола, продавали в аптеке по 5 центов за стакан. В 1888 году Пембертон, так и не сумев преодолеть тяги к морфию, скончался в нищете, а права были выкуплены у его вдовы предпринимателем Эйзой Кэндлером за $2300. Он в 1892 году и зарегистрировал эту компанию под названием Coca­Cola Company. К 1905 году из напитка додумались исключить кокаин, а из состава Coca­Cola сделали мировую тайну. Впрочем, всякому здравомыслящему человеку ясно, что это всего лишь маркетинговый ход.

Зато завод «Зауральские напитки» никаких секретов от своих потребителей не держит. И на минувшей неделе даже пригласили журналистов посмотреть, как организовано производство. Ну и, конечно, на дегустацию кваса, лимонада, колы и чего покрепче. Время выдалось предпраздничное, накануне Дня России. На сегодняшний день «Зауральские напитки» выпускают 1,5 млн декалитров в год пива и столько же всех остальных неалкогольных напитков, включая воду, лимонады и квас. Заводчане гордятся: за последние 5 лет производство пива снизилось на 500 декалитров, но на столько же увеличилось производство сладких вод. На предприятии считают, что это связано с возросшей культурой пития в обществе.

Анна Лимонова. Фото Николая Пушилина.

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