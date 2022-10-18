Наш регион получит средства для расселения аварийного жилья

Полученные средства позволят сохранить в нашей области темпы ликвидации аварийного жилищного фонда.

Полпред Президента в УрФО, член попечительского совета Фонда развития территорий Владимир Якушев отметил значимость продолжения программы: «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сейчас крайне важно продолжать проекты, направленные на повышение качества жизни людей. Необходимо наращивать темпы расселения аварийного жилья и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов»,

Наш регион стал одним из 43 субъектов РФ, куда направлены средства на продолжение этой работы. Деньги поступят в регионы до конца текущего года. В 2023-м три региона УрФО (Тюменская, Челябинская, Курганская области) планируют завершить исполнение собственных программ переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. С начала действия программы в Курганской области расселено 1620 человек из такого жилищного фонда. В течение следующего года планируется расселить ещё более полутора тысяч жителей.

Курганская область отмечена благодарственным письмом Минстроя РФ как один из регионов страны, лидирующий по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства. Существенную роль в увеличении темпов строительства играют проекты, инициированные губернатором Вадимом Шумковым, и его работа по включению области в федеральные проекты и программы.

Фото Василия Малухина.