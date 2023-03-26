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Настоятель храма Порт-Артурской иконы Божией Матери благословил пациенток перинатального центра на благополучные роды

Молился вместе с ними.

26 марта, 2023 - 08:39

Пациентки Курганского перинатального центра имеют возможность помолиться о благоприятном течении беременности и родов.

Настоятель храма Порт-Артурской иконы Божией Матери протоиерей Владимир Алексеев в молебной комнате Курганского областного перинатального центра совершил чтение канона Божией Матери с молитвой о помощи в родах.

На богослужение собрались пациентки Центра, чтобы вместе помолиться и попросить у Господа помощи в благополучном рождении здоровых детишек, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

«Кто-то рожает первого ребенка, а кто-то уже пятого, но всем нужна духовная поддержка и молитва. На все волнующие вопросы беременные мамочки получили ответ от батюшки и, конечно же, благословение на благополучные роды», - рассказала сестра милосердия Елена Просекова, координирующая работу молебной комнаты в перинатальном центре.

 

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26 марта, 2023 - 08:39

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