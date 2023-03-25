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Наталья Гончаренко поблагодарила коллег за вклад в сохранение культурного наследия нашего региона

Сегодня профессиональный праздник.

25 марта, 2023 - 10:28

Начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко поздравила коллег с профессиональным праздником:

- С огромным удовольствием хочу поздравить всех работников культуры, благодаря которым воплощается в жизнь все задуманное. В поздравительный букет для всех коллег мне хотелось бы вплести слова благодарности за труд с полной самоотдачей, за высокий профессионализм, благодаря чему реализуются самые сложные задачи, за вклад в сохранение культурного наследия нашего региона и за создание тех инновационных проектов, которые позволяют развиваться культуре нашего региона и всей страны.

Дорогие друзья! Ваш труд прекрасен и благороден. Искренне желаю всем творческого вдохновения, признания, здоровья и удачи! Пусть сила вашего призвания служит культуре и искусству и только растет, ведь впереди у нас много важных задач, серьезных планов и интересных свершений.

 

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25 марта, 2023 - 10:28

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