Наталья Гончаренко: «В регионе более пяти тысяч профессионалов в сфере культуры»

Накануне Дня работника культуры на официальной странице областного правительства состоялся прямой эфир с начальником управления культуры Натальей Гончаренко.

Она начала со слов Президента РФ, который отметил в обращении к Федеральному собранию, что культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над сложными и порой противоречивыми вопросами жизни. И самое главное — не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества.

«Это точно сказано, ведь миссия культуры и искусства сегодня - это формирование мировоззрения людей, формирование нравственных принципов каждого человека и нашего общества в целом. У нас в стране установлено несколько праздников, которые связанны с учреждениями культуры, это Дни музеев, библиотек, театра, но именно День работника культуры, который мы отмечаем 25 марта, обращает внимание на самих людей, профессионалов, тех, кто трудится в этой интересной и разнообразной сфере деятельности», - подчеркнула Наталья Гончаренко.

Руководитель ведомства сравнила культуру с воздухом, ведь мы ее порой не замечаем, но временами ощущаем дефицит культурных событий и мероприятий.

«Это профессия для очень увлеченных людей, готовых жить своей работой, дышать творчеством, отдыхать задумками, быть в центре самых ярких событий и, конечно же, общаться с самыми разным людьми. Это не легкая профессия, не каждый сможет каждый день «зажигать» оптимизмом, хорошим настроением, любовью всех окружающих. Вечерами, в выходные и праздничные дни мы создаем праздник, события, мы делаем досуг наших граждан интересным и содержательным. И развивать свои таланты приходится всю свою творческую жизнь», - добавила Наталья Гончаренко.

Компенсируются такие трудности профессии огромной отдачей — улыбками окружающих, словами благодарности, аплодисментами и криками «Браво!»

«У нас более 5 тысяч профессионалов в сфере культуры, 75% имеют высшее и среднее профессиональное образование. Средний возраст специалистов 46 лет. Это музыканты, артисты, преподаватели школ искусств, руководители кружков, творческих коллективов, режиссеры, организаторы, музейные и библиотечные работники. Именно они создают те яркие события, которые запоминаются жителям нашего региона и гостям», - рассказала начальник областного управления культуры.

Среди таких событий: многолюдные ярмарки, концертные программы, фестивали, выставки декоративно-прикладного искусства, краеведческие проекты, спектакли. Особое внимание сегодня уделяется активному продвижению народного творчества и ремесел, сохранению нашей народной культуры.

«При этом немаловажно, чтобы наши учреждения культуры были востребованы, для этого нужно постоянно меняться и обновлять материально-техническую базу, менять содержание и формат нашей работы, над чем мы постоянно трудимся», - резюмировала руководитель ведомства.

О том, что ждет курганцев в новом культурном сезоне и чем знамениты наши работники сферы культуры, читайте в материалах «Нового мира» и Zauralonline.

Василий Малухин. Фото автора.

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