Наталья Кирилова: «В пожароопасный период надежды на авось быть не должно!»

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова обратилась к жителям области в преддверии пожароопасного периода с просьбой быть осторожными и внимательными и не допускать возгораний. Не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких.

«Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. К сожалению, экстремальные, чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, имеют масштабные и даже трагические последствия», - отметила Наталья Кирилова.

Также она обратилась к руководителям учреждений социальной сферы, к каждому сотруднику, от которого зависит пожарная безопасность: «Еще раз проведите обследование учреждений, очистите прилегающую территорию от легковоспламеняющегося мусора. Обеспечьте исправность пожарного оборудования. Проведите инструктаж - даже искры, брошенного окурка бывает достаточно для возгорания, поэтому исключите на пожароопасный период все работы, которые могут вызвать трагедию. К началу пожароопасного периода полностью должны быть подготовлены учреждения здравоохранения, спорта, детские оздоровительные лагеря. Ставлю задачу руководителям лично проверить исполнение данных мер и провести учебные мероприятия с персоналом. Никакой надежды на авось быть не должно!»

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