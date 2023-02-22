Наталья Кирилова встретилась с участниками СВО в госпитале для ветеранов войн

Исполняющий обязанности главы региона по социальной политике Наталья Кирилова встретилась с участниками СВО, которые проходят реабилитацию в Курганском областном госпитале для ветеранов войн, передала подарки и слова благодарности.

Наталья Кирилова обсудила с участниками СВО, волнующие их вопросы, каждый из них поделился своей историей. Кто-то был призван по мобилизации, кто-то ушел добровольцем, чтобы быть вместе с товарищами и братьями, призванными на защиту Отечества, сообщили в пресс-службе главы региона. Многие после того, как восстановят здоровье, вновь собираются отправиться на передовую. И даже находясь дома, в первую очередь думают о тех, кто продолжает сражаться, отмечают, что помощь, которую оказывают правительство области, неравнодушные предприниматели и жители региона, приобретая и отправляя экипировку, снаряжение, квадрокоптеры, тепловизоры и многое другое, очень важна и востребована.

«В ходе беседы от участников СВО поступили определенные просьбы, над которыми мы будем работать. Эти просьбы не носят глобальный характер, это какие-то бытовые проблемы, которые мы однозначно с нашими социальными службами отработаем», - отметила Наталья Кирилова.

После встречи в госпитале прошел праздничный концерт.