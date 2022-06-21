Все новости

Заместитель гендиректора Корпорации «МСП» посетила Курган.
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Работы предстоит много.
«Огненная картина» будет посвящена памяти воинов.
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Мальчик книжку читает, мама с ребёнком учат уроки, есть футболисты.
Будут учиться вокалу у Ларисы Долиной.
Губернатор Курганской области о даре предсказания, соцсетях и миграции
Из законодательства убрали соответствующее требование.
Она возвращается в квартиры горожан только по завершению гидравлических испытаний.
Обновятся не только здания.
За хорошим результатом стоят долгие месяцы подготовки.
За состояние внутридомовых сетей ответственность несут управляющие компании.
В программе также тематические часы и спектакли.
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