Наталья Коротченкова: «Регион показал наибольший темп прироста в национальном рейтинге регионов»

Открытый диалог с предпринимательским сообществом Курганской области прошёл сегодня в Центре «Мой бизнес».

Обсудить насущные проблемы, рассказать о путях их решения и формах поддержки предпринимательства в Курган приехала статс-секретарь – заместитель Генерального директора Корпорации «МСП» (развитие малого и среднего предпринимательства) Наталья Коротченкова. Для диалога в конференц-залеЦентра собралось более сотни предпринимателей и представителей банковской сферы Кургана. Плюс к этому участие в обсуждении проблем по видеосвязи приняли предприниматели из муниципалитетов Курганской области.

«Прежде всего, разрешите поздравить вас с высокой оценкой потенциала Курганской области, работы правительства Курганской области, - приветствовала собравшихся Наталья Коротченкова. - Оценка была озвучена Президентом Российской Федерации в рамках Петербургского международного экономического форума. Ваш регион показал наибольший темп прироста в национальном рейтинге регионов».

Говоря о целях своего приезда, статс-секретарь федеральной Корпорации пояснила, что главное для них получить задачи от предпринимателей, чтобы корпорация помогла в решении вопросов,в том числе, по кредитованию, работе с заказчиками, контрольно-надзорными органами, получению лизинга,Наталья Коротченкова провела подробную презентацию форм и инструментов поддержки, которые уже оказывает корпорация. Курганские предприниматели в свою очередь задавали интересующие их и острые, в том числе вопросы. Ответы на многие из них требовали подготовки. Наталья Коротченкова заверила, что все они взяты в работу и решения по ним будут найдены. Даже если для этого потребуется какое-то время. Общение получилось по-настоящему интересным и открытым.

Константин Сапунов. Фото автора.