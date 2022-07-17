Научные разработки шадринских школьников вошли в ТОП-10 международного конкурса

Научные разработки четырех шадринских лицеистов вошли в ТОП 10 международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!». Состязания проходили весной этого года. Среди победителей финала - четыре юных изобретателя от Курганской области, причем работы двоих ребят названы в числе лучших десяти в номинации «Изобретение», сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

В направлении «Экологические проекты» в ТОП 10 вошло изобретение ученика лицея №1 г. Шадринска Никиты Винокурова. Свою работу он назвал «Преобразование энергии морских волн». Это новое устройство для преобразования морских волн в электрическую энергию. В будущем он может запатентовать прибор в качестве изобретения.

В направлении «Робототехника» в десятку лучших вошел проект ученика шадринского лицея №1 Дмитрия Соловьева. Юноша предложил решение механизации укладки бордюрного камня и изготовил модель самого укладчика. Дмитрий считает, что применение нового агрегата позволит механизировать процесс, уменьшить трудозатраты рабочих и затраты машинного времени.

В число победителей финальных состязаний конкурса вошли также ученик гимназии №47 Роман Пестерев с проектом «Автоматизация процесса оценки недвижимости в рамках сравнительного подхода» и ученик лицея №1 Даниил Зайцев с работой «Создание прототипа универсального контроллера умного дома нового поколения».