Не оплачивая услуги управкомпаний, курганцы наказывают сами себя

В декабре исполнится 13 лет со дня образования Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Курганской области. Общественная организация создана для того, чтобы консультировать «управляшки» и жильцов по вопросам управления многоквартирным домом, а также отстаивать их интересы в судах и органах власти, в том числе федерального уровня.

- У нас есть свой представитель в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Мы контактируем с ним и пытаемся реализовать на законодательном уровне инициативы, которые делают работу управляющих компаний более удобной, а жизнь собственников жилья – более комфортной и красивой, - объяснил «Новому миру» исполнительный директор Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Курганской области Евгений Паулун.

В Ассоциацию входит 12 управляющих компаний. Членство добровольное. Но перед вступлением «управляшки» проходят своеобразный фильтр.

- Мы считаем, что есть хорошие компании, а есть – плохие. Мы стараемся работать только с хорошими, чтобы поддержать авторитет Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья, - сообщил Евгений Паулун.

Одна из таких компаний – «Новый квартал». В Кургане под ее управлением находятся 23 дома. В том числе по улице Карельцева, 84. Компания взяла его под опеку 2 года назад.

- За первый год мы привели в порядок инженерные коммуникации, межпанельные швы и крышу. В этом году занимаемся «красотой» – ремонтируем все 5 подъездов, поставили пластиковые окна, входные группы, - рассказала нашему изданию директор УК «Новый квартал» Наталья Серебрякова.

Также компания поддерживает практически идеальную чистоту в подъездах и дворе. Подавляющее число жильцов довольны ее работой.

- Какие-то мелкие недочеты, наверное, есть всегда и у всех. И жители, которые всегда чем-то недовольны, имеются в каждом доме. Но в целом отзывы о «Новом квартале» очень хорошие. Соседи часто подходят ко мне и говорят: «Как здорово, что мы эту управкомпанию выбрали! Теперь у нас красота и порядок во всем!», - призналась старшая под дому Анастасия Ващенко.

Впрочем, у управкомпаний есть и проблема – собираемость платежей с жильцов. Не все своевременно и полностью оплачивают их услуги. Например, другому члену Ассоциации, управляющей компании «Престиж».

- Собираемость платежей у нас составляет примерно 80%. Оставшиеся 20% недоплаты – громадная сумма получается. Мы судимся с должниками, выигрываем суды, а судебные приставы разводят руками – у должника нет средств. Некоторые должны нам по 100 тысяч рублей и больше, - сетует генеральный директор этой управкомпании Сергей Строганов.

Жильцы дома №9 в 3-м микрорайоне Заозерного задолжали «Престижу» более 600 тысяч рублей. И это, увы, не единственный случай в городе. Пример – дом №52 по улице Криволапова, который обслуживает управкомпания «Новая волна Курган».

- К сожалению, жильцы этого дома имеют перед управляющей организацией большую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Она составляет на сегодняшний день более 1 миллиона рублей. Имея такую задолженность, жильцы не могут получать качественные и своевременные услуги, - указал и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Дмитрий Пысин.

Напоминаем: своевременная и полная оплата услуг управкомпании – обязанность жильцов. Если вы будете ее соблюдать, в ваших домах все будет исправно, а в подъездах и дворах – чисто и красиво.

Николай Волков.

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