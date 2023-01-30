Не верили? А в Кургане есть добросовестные «управляшки»!

Сегодня, 20 января, по Кургану прошел очередной рейд «Санитарного патруля». В нем по традиции приняли участие представители городской администрации, Жилищной инспекции Курганской области и журналисты. Суть проекта, инициированного несколько лет назад губернатором Вадимом Шумковым, - проинспектировать благоустройство городских территорий и на конкретных примерах в местных СМИ показать, как следует, а как не надо содержать дома и дворы. Ведь от этого в немалой степени зависит то, насколько люди будут удовлетворены проживанием в Кургане.

Первая остановка санпатруля — у дома №91 по ул. Чернореченская в районе Рябково. Это многоквартирное общежитие обслуживает управляющая компания «Горкомжилстрой». Придомовая территория замусорена. Снег убран небрежно. На тротуарах наледь, на внутридворовом проезде — глубокие колеи. Обращения жильцов в управкомпанию пока остаются без ответа. Впрочем, и отношение многих, кто здесь живёт, оставляет желать лучшего.

- У своего подъезда я убирала лично, - рассказала участникам санпатруля пенсионерка Лидия Викулина. - Соседи бросать окурки из окон не перестали, так и меня еще обматерили — мол, я совсем уже «того»... Я перестала убирать. А для кого стараться? Ведь все равно люди не ценят и не понимают.

Многие собственники жилья сдают здесь свои комнаты в аренду. Съемщики платят хозяевам, а те оплачивать коммунальные услуги не спешат — в итоге у дома большие долги. Но по закону это не даёт права управляющей компании отказываться от выполнения своих обязанностей. Поэтому в ближайшие дни сюда приедет комиссия Департамента ЖКХ администрации города, чтобы расставить все точки над «i».

- Когда в нам поступает обращение жильцов, мы выезжаем на место в течение суток. Фиксируем нарушения и даем срок на их устранение — опять же одни сутки. Если управкомпания не реагирует, составляем протокол об административном правонарушении. А дальше для управкомпании — либо предостережение, либо штраф, - объяснил алгоритм директор Департамента ЖКЖ Роман Медведев.

С начала января, то есть менее чем за 3 недели, сотрудники департамента осмотрели более 500 дворов. В каждом десятом нашли нарушения по содержанию дворов. Обнадеживает, что после внесения изменений в законодательство сейчас штраф выписывается не на управкомпанию, а персонально на ее директора. Это более действенный механизм.

- В этом году директора одной «управляшки» уже оштрафовали. Сумма немалая — 50 тысяч рублей. Надеемся, теперь зашевелится, - считает Роман Медведев.

Но были в ходе санпатруля и положительные примеры. Например, по ул. Аргентовского, №№ 44 и 46. Здесь жалоб на коммунальщиков нет.

- Мы со своей «управляшкою» дружим. Как только разместит объявление о предстоящей уборке двора, убираем машины. Мы в этом лично заинтересованы. Самим же потом, если что, по накатам ездить, рискуя зацепить чужие машины. И дворник тротуары регулярно чистит, так что не падаем, не скользим, - призналась жительница первого адреса Екатерина Щиткова.

Без нареканий работает и управляющая компания «Чистый квартал» - двор дома №179 по ул. Советская выглядит образцово. Проезды и тротуары вычищены, мусора нет. По просьбе коммунальщиков жильцы выносят новогодние елки обернутыми, иголки в подъездах и во дворе не сыпятся. А уже с контейнерных площадок деревья регулярно вывозит региональный оператор компания «Чистый город».

- Когда люди видят, что управляющая компания старается содержать их двор в чистоте, то сами начинают меньше мусорить. Окурок или фантик выбрасывают не где придется, а в урну. Чувствуют себя не чужаками-прохожими, а хозяевами двора, - поделилась опытом директор УК «Чистый квартал» Людмила Чудинова.

Отметим, что эта управкомпания обслуживает более 60 многоквартирных домов в Кургане. С жильцами каждого взаимодействуют очень тесно. Общение ведут при личных встречах и в специально созданных группах в социальных сетях. Пример, достойный подражания другими коммунальщиками, считают в областной Госжилинспекции.

- В течение месяца к нам поступает порядка 500 жалоб различного характера на управляющие компании. Мы каждую отрабатываем. Стараемся договариваться с коммунальщиками по-доброму. Но если те не реагируют, и жалобы поступают повторно, выписываем штраф, - рассказал участникам санпатруля представитель ГЖИ Сергей Мальчук.

Однако штраф сам по себе чистоту и порядок во дворе не наведет. Это должны понимать все — власти, коммунальщики, сами жители. От каждой стороны в отдельности и от совместных действий особенно зависит то, насколько в Кургане будет комфортная среда, уютными дворы, красивыми улицы и скверы.

Константин Сапунов.

Фото Николая Пушилина.