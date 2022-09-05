Неделя запомнилась приездом министра МЧС и попаданием Зауралья в претенденты на федеральную субсидию

Телеграм-канал «Тетерин» опубликовал топ самых значимых политических событий за неделю.

Попадание Курганской области, единственной из всего УрФО, в число претендентов на федеральную субсидию на создание индустриальных парков подчеркивает правильность выбранного региональными властями направления развития. Индустриальные парки – персональная идея губернатора Шумкова. И на неё обратили внимание на федеральном уровне, что дает главе региона дополнительные политические плюсы как грамотному управленцу, при котором область выходит из кризиса. Приезжавший в Курган президент «Деловой России» Павел Титов также отдельно отметил именно перспективы индустриальных парков. Вкупе с тем, что одной из главных целей его приезда было сделать срез для федеральной повестки «проект Шумкова» может выйти на федеральный масштаб и дать региону укрепление в федеральном центре.

Первый визит в Курган Главы МЧС России Александра Куренкова, очередной – полпреда Владимира Якушева и приезд руководства «Деловой России» подтверждают инициативность губернатора во взаимодействии с федералами по развитию области и, как следствие, серьезное внимание к региону со стороны федерального центра, где внимательно оценивают работу на местах и готовность губернаторов заниматься стратегическим, системным развитием территорий, в том числе с собственными инициативами, транслируемыми в Центр для утверждения и получения поддержки.

Опровержение федеральными властями заявления Сергея Лисовского о том, что в стране не производится белая жесть (Минпромторг заявил, что её производит ММК), ослабляет позиции курганского депутата Госдумы. В то же время публичная активность депутата, официальное обращение вице-премьеру Мантурову и попадание в ТОП самых красноречивых парламентариев поддерживает его позиционирование, как мастера публичной политики, способного понятно транслировать мысли в информационное пространство.

Избрание Олега Язовских главой Кетовского МО (ранее он руководил округом с приставкой и.о.) показывает его интегрированность в систему и команду. Сложность округа требует от его руководителя точных управленческих решений и правильных коммуникативных навыков, и здесь важно выбрать правильные точки опоры, до сих пор главе это удавалось. А его первосентябрьское заявление на линейке в школе показывает, что система видит в главе не только крепкого хозяйственника, но и политического соратника.

Сложные политические процессы в Шадринске показали способность системы оперативно на них реагировать и принимать стабилизирующие решения. Информационная атака на мэра Мокана выглядит, как попытка дестабилизировать конструктивные сейчас взаимодействия на разных уровнях Системы и внести дисбаланс в позитивные настроения населения на фоне серьезно развивающегося практически по всем направлениям (благоустройство, ЖКХ, и т.д.) Шадринска.

Глава Целинного округа Александр Сытов показывает хорошую вовлеченность в коммуникацию с населением и понимание современных процессов «новой искренности». Жители округа могут напрямую через соцсети или специальный сервис на сайте предложить главе идею благоустройства родного округа. Самые нужные и интересные, опять же по мнению жителей, выполняются «в рамках разумного финансирования».

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