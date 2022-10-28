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Некрасовский мост могут закрыть на два дня

Дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальта.

28 октября, 2022 - 20:09

Движение транспорта по Некрасовскому путепроводу 29 или 30 октября может быть полностью закрыто на несколько часов, предупреждает администрация города Кургана.

Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальтового покрытия путепровода. Ориентировочно работы займут около шести часов.

Администрация города Кургана обращается к водителям с просьбой заранее продумать альтернативные маршруты объезда на время проведения ремонтных работ. О точном времени начала и окончания временного закрытия движения транспорта по Некрасовскому путепроводу граждане будут проинформированы дополнительно в ближайшее время.

Фото Николая Пушилина.

 

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28 октября, 2022 - 20:09

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