Некрасовский мост могут закрыть на два дня

Движение транспорта по Некрасовскому путепроводу 29 или 30 октября может быть полностью закрыто на несколько часов, предупреждает администрация города Кургана.

Это связано с тем, что дорожникам необходимо уложить верхний слой асфальтового покрытия путепровода. Ориентировочно работы займут около шести часов.

Администрация города Кургана обращается к водителям с просьбой заранее продумать альтернативные маршруты объезда на время проведения ремонтных работ. О точном времени начала и окончания временного закрытия движения транспорта по Некрасовскому путепроводу граждане будут проинформированы дополнительно в ближайшее время.

Фото Николая Пушилина.

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