Некрасовский путепровод открывают для общественного транспорта

С 8 ноября по Некрасовскому путепроводу возобновится движение общественного транспорта. Об этом сообщила администрация города Кургана.

Транспортное управление областного центра сообщило о новом графике движения городских автобусов:

– № 5, 13, 20, 31, 301, 304, 307, 308, 309, 312, 316, 318, 320, 321,324, 327, 331, 391, 396, 403 – проспект Машиностроителей, улица Пролетарская и далее по согласованным маршрутам;

– № 12, 19, 311, 360, 365, 353 - проспект Машиностроителей, улица Пролетарская, улица Гоголя и далее по своим маршрутам, временно установленным на период проведения ремонтных работ на улице Коли Мяготина.

С учётом погодных условий в ближайшее время на Некрасовском путепроводе собираются нанести разметку.

Ранее редакция «Нового мира» сообщала, что 30 октября на ремонтируемом путепроводе уложили верхний слой асфальта. В этот день все полосы движения были открыты.

Ремонт путепровода пока еще не закончен. Сейчас строители работают на боковых консолях, которые находятся над железнодорожными путями. Также устанавливается барьерное ограждение пешеходной зоны.

Фото администрации Кургана.

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