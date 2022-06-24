«Нерест» показал, соблюдают ли зауральцы правила рыболовства

За период проведения с 10 апреля по 20 июня на водоёмах Зауралья в ходе профилактической операции «Нерест» выявлено 270 нарушений действующих правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и природоохранного законодательства.

При этом, сообщают в отделе госконтроляпо Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в девяти нарушениях присутствуют признаки уголовного деяния. В ходе 298 оперативных патрулирований у тех, кто пренебрегает действующим законодательством, изъято 508 запрещённых орудий лова, 47 плавательных средств, 983 килограммов незаконно добытых водных биоресурсов. Общая сумма нанесенного ими ущерба государству составила около 60 тысяч рублей. Кроме того, по 137 делам собранные материалы направлены в суды для решения вопроса о привлечении к административной ответственности и конфискации задержанного имущества. В настоящее время на территории Зауралья уже началась оперативно-профилактическая операция «Артемия». А это означает, что особое внимание будет уделено гипергалинным водоемам, в которых обитает ценный вид водного биоресурса – рачок артемия. Как всегда, профилактические операции проводятся Отделом госконтроля совместно с сотрудниками полиции, Управления погранслужбы ФСБ России, департамента АПК, внештатными общественными инспекторами рыбоохраны и общественными объединениями.

Владимир Седанов.

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