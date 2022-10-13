Новый мир
Курган 15o
Курс ЦБ:$63,7562,58
16+
Версия для слабовидящих

Несовершеннолетняя девушка похитила деньги у курганских пенсионеров

Она может отправиться в колонию на срок до пяти лет.

13 октября, 2022 - 14:33

Курганские полицейские в Екатеринбурге задержали участницу  мошеннической схемы, в результате которое двое пенсионеров остались без денег.
Предварительно установлено, что 17-летняя девушка через мессенджер получала от неизвестных лиц указания, суть которых заключалась в том, чтобы забирать по определенным адресам денежные средства и переводить их через банкомат на указанные счета, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Часть денег курьер оставляла себе в качестве оплаты «труда».
До пяти лет злоумышленница может провести в местах лишения свободы.

 

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

13 октября, 2022 - 14:33

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество