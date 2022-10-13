Несовершеннолетняя девушка похитила деньги у курганских пенсионеров

Курганские полицейские в Екатеринбурге задержали участницу мошеннической схемы, в результате которое двое пенсионеров остались без денег.

Предварительно установлено, что 17-летняя девушка через мессенджер получала от неизвестных лиц указания, суть которых заключалась в том, чтобы забирать по определенным адресам денежные средства и переводить их через банкомат на указанные счета, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Часть денег курьер оставляла себе в качестве оплаты «труда».

До пяти лет злоумышленница может провести в местах лишения свободы.

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