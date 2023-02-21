Нейросеть предъявила истинное изображение Кургана, предыдущее - фейк

В сети обсуждают создание серии изображений - «очеловеченных» портретов городов. «Новый Мир» нашел создателя этих образов — программиста Кира из Москвы. Парень открыл для себя нейросеть MidJourney и создает настоящие произведения искусства. В порыве патриотических чувств решил создать серию картин — портретов городов.



«Я стилистику изначально такую взял, как в книгах Сальваторе и Мартина - мрачно, но есть надежда). Конечно, нейросеть сама рисует отстраненные изображения, чтобы добавить им индивидуальности надо выстраивать запросы и экспериментировать с ними», - говорит Кир.

Портреты Кир выкладывает у себя на странице сериями, получает тысячи просмотров и множество благодарных комментариев. Сюжет о его проекте вышел на Рен-ТВ, о чем Кир снисходительно сказал, что «как обычно они не назвали имя автора». К тому же всё перепутали — растиражированная курганцами картинка «Курган» якобы созданная в рамках этого проекта на самом деле не имеет отношения ни к Киру, ни к проекту.



«Это вообще урук-хай из «Властелина колец», на момент выхода сюжета я Курган еще не делал, - сказал автор. - Не знаю, где они это взяли. Я делаю только людей и с учетом особенностей городов (как я их понимаю). MidJourney - это нейросеть в виде чат-бота, только на запросы она отвечает не словами, а изображениями. Я читаю краткую историю города. Выделяю интересные факты, в голове придумываю примерный образ и задаю запрос нейросети, что-то получается сразу, а с чем-то приходится помучаться, как например с Донецком, там она практически на любой запрос рисовала современных солдат, не попадая ни в стилистику, ни в сам запрос».

Midjourney — это система на базе искусственного интеллекта, которая создает изображения из подсказок пользователя. Нейросеть разработала одноименная американская компания, в середине июля 2022 года Midjourney стала доступной для пользователей по всему миру.

Фейковый портрет Кургана пользователям не понравился - персонаж откровенно страшный. Зато истинный «Курган» вполне добротный, как сказал Кир, это отсылка к первому крестьянину, срубившему здесь избу.