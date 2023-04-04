Никаких шашлыков и прогулок! Курганцы, посещение лесов запрещено

Сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану ГУ МЧС России по Курганской области подключатся к дежурству вблизи лесов.

Напомним, что особый противопожарный режим на территории областного центра действует с 1 апреля. За его соблюдением следят специалисты муниципального учреждения «КурганЛес». Патрулирование проходит в ежедневном режиме.

Границы городских лесов проходят у отдалённых микрорайонов Зайково, Рябково, Керамзитный, Утяк, Глинки, Тополя и других. Излюбленное место отдуха горожан – Голубые озёра тоже подпадает под запрет на посещение. Однако некоторые курганцы пренебрегают соблюдением противопожарного режима. Сотрудники «КурганЛеса» проводят разъяснительные беседы с гражданами, желающими посетить леса, вручают им памятки о соблюдении требований пожарной безопасности. При этом стоит не забывать, что за нарушение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы на граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что практически все пожары в городских лесах происходят по вине человека. Специалисты призывают граждан соблюдать противопожарные требования и при обнаружении возгораний в лесах, а также въезда на лесную территорию транспортных средств сообщать об этих фактах по телефонам: 01, 112, 47-64-45, 46-38-26.

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