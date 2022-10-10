Никто из курганских паралимпийцев на Летних играх в Сочи не остался без медалей

В воскресенье, 9 октября, в Сочи завершились Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых принимали участие более 1 800 человек из 11 государств: кроме россиян, спортсмены из Республики Беларусь, стран ШОС, БРИКС, СНГ и ряда других.

Программа летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» включала девять видов спорта: легкую атлетику, плавание, настольный теннис, стрельбу из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

В соревнованиях принимали участие и спортсмены из Курганской области: спортсменки ГБУ «СШОР №1» из Кургана Евгения Королёва и Анна Богатырева – в плавании спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, тренер - Наталья Полукарова; спортсмены ГАУ «ЦСПиПСМ КО» из Варгашей Мария Галкина, Кемал Гайфуллин, Оксана Зайцева и Константин Лаптев – в настольном теннисе спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, тренер – Бахтиёр Туйчиев.

Все зауральские атлеты вернулись домой с наградами. Наибольший медальный урожай собрала Анна Богатырева. 12-летняя пловчиха, что отмечено и в официальном пресс-релизе Паралимпийского комитета России, стала настоящей «звездой» Игр, выиграв золотые медали на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем, 200 метров в комплексном плавании и став серебряной медалисткой в стометровке на спине. Бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем выиграла ее коллега по команде мастер спорта ПОДА Евгения Королева.

Теннисисты стали победителями командных соревнований в мужском и женском парных разрядах, а на счету Марии Чудиновой и Константина Лаптева еще и бронзовые медали личных турниров.

В неофициальном командном зачете спортсмены Курганской области заняли 23 место из 72 российских регионов, чьи участники выступали на сочинских аренах, уточнили в управлении по физической культуре и спорту.

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