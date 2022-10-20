Ноу-хау ультразвуковой хирургии начали применять в Центре Илизарова

Врачи Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова получили возможность использовать в работе ультразвуковой кавитационный аспиратор.

Принцип его действия основан на разрушении, дроблении живых клеток различных тканей, содержащих большое количество жидкости (Кавитационные процессы имеют высокую разрушительную силу, которую используют для дробления твёрдых веществ, которые находятся в жидкости, ред.). Эффект дробления достигается помощью ультразвукового воздействия частотой свыше 20 000 Гц. Соседние здоровые ткани не повреждаются. При удалении опухолей не затрагиваются сосуды, артерии, вены и нервные образования. Новый аппарат позволяет сократить время операции на 1,5 – 2 часа.

С помощью аспиратора уже оказана помощь двум пациенткам клиники. Жительнице Алтайского края в ходе сложной двухэтапной операции удалили обширную эпендиому (опухоль центральной нервной системы), а двенадцатилетней москвичке – липому (жировая опухоль) спинного мозга.

Новое оборудование поступило в Центр в рамках практической апробации. В ближайшее время планируется его закуп и активное внедрение в хирургическую практику.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.