Нового зам губернатора ознакомили с ходом ремонтных работ в юргамышских школах

Заместитель губернатора Наталья Кирилова побывала с рабочим визитом в Юргамышском муниципальном округе, где ее ознакомили с ходом ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях.

В этом году ремонты начались в Гороховской и Скоблинской школах. Предполагается, что новый учебный год учащиеся смогут начать в обновленных кабинетах.

Гороховская школа обойдется бюджету в 73 млн рублей. Здесь к приезду Натальи Кириловой успели заменить системы электро- и водоснабжения и пожарную сигнализацию. Сразу же после внутренних работ на втором этаже школы начнут устанавливать мебель. На первом этаже строители штукатурят стены и ремонтируют лестничные пролеты. С наступлением весны начнется внешнее оформление фасада здания и крыльца.

На ремонт Скоблинской школы было выделено почти 47 млн рублей. На эти деньги можно заменить внутренние сети, кровлю, двери, подремонтировать стены и пол.

Также Наталья Кирилова посетила Юргамышскую школу, в которой ранее были отремонтированы крыша, столовая, вестибюль, заменены окна, полностью заменено электрооборудование и отремонтированы санузлы. В 2024-2025 годах ремонтные работы могут быть продолжены.

В рамках программы модернизации учебных заведений в этом году начнется ремонт школ в поселке Новый мир и селе Кипель.

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