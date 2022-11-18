Новогодняя почта Деда Мороза приняла первые письма курганских детей

В холле Курганского областного Дома народного творчества с сегодняшнего дня, официального Дня рождения Деда Мороза, начала работу Новогодняя почта Деда Мороза.

Первые поздравления главному волшебнику поступили от воспитанников детского сада №6 «Золотая рыбка», детей из Курганского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья и учеников средней общеобразовательной школы №42 и гимназии №31, которые стали зрителями театрализованного представления «День рождения Деда Мороза».

«Ты приносишь к нам домой мир волшебный, праздничный. С Днем рождения, дорогой. Наш дедуля сказочный! Пусть в твоем большом мешке чудо не кончается. Счастье ты держи в руке, пусть оно сбывается!» - написал один из ребят.

И пусть в письмах встречаются ошибки, но написаны они от души.

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Я желаю тебе хорошего здоровья, настроения. Передай Снегурочке привет. Пожалуйста, пусть все мои мечты и желания сбываются. И каждый Новый год будет лучше прошедшего. До свидания», - написал другой ребенок.

Маленькая Лиза тоже написала свои поздравления и пожелания и даже нарисовала любимого Дедушку: «Дорогой дед Мороз. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, успехов и много здоровья. Скоро новый год, и я хотела бы попросить в подарок набор бисера. Заранее спасибо».

Кроме того, сегодня стартовала и акция «Новогодний привет солдату». Трогательное поздравление военнослужащему, участвующему в специальной военной операции, можно отправить на бланке открытки Дома народного творчества или принести изготовленную своими руками. Письма детей и взрослых будут переданы по линии Министерства обороны и обязательно найдут своего адресата, которому будет приятно получить привет с родной стороны.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина и Виктории Соколовой.