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Новость про суповые наборы из говяжьих хвостов в школах Зауралья — фейк

Департамент образования и науки Курганской области дал опровержение информации в СМИ.

3 ноября, 2022 - 11:37

В социальных сетях и средствах массовой информации была распространена недостоверная информация по поводу поставки в одну из школ Половинского муниципального округа Курганской области суповых наборов из говяжьих хвостов, что является нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Департамент образования и науки Курганской области информирует, что данная информация — фейк.

Первоисточник сообщения о том, что данная новость является фейком — Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям. Ведомство на своем сайте сообщает, что по итогам проведенной проверки данный факт не подтвердился. Имело место некорректное внесение поставщиками данных в Федеральную Государственную информационную систему «Меркурий». Виновные в предоставлении недостоверной информации будут привлечены к ответственности.

Фото Николая Пушилина.

 

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3 ноября, 2022 - 11:37

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