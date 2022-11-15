Новую школу в селе Кетово планируют открыть после новогодних каникул

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 15 ноября посетил новую школу на 1100 мест в селе Кетово. Дети сядут за новые парты уже после январских каникул.

Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, договор на приобретение объекта администрация округа подписала на днях. Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров отметил, что сейчас размещены торги на приобретение необходимого для учебного процесса оборудования. Его необходимо доставить в классы, мастерские, спортивные залы.

Строительство учебного учреждения частной строительной компанией началось пять лет назад и завершилось два года назад не в рамках государственного заказа, а под выкуп через национальный проект «Образование». Однако после получения акта ввода застройщик изменил стоимость продажи объекта, подняв цену почти на 400 млн рублей. Эти деньги по требованию застройщика по сути дополнительно должны были выплатить с налогов граждан и предпринимателей. К информационному давлению на органы госвласти подключились «независимые» общественные организации, телеграм-каналы.

Решить вопрос удалось в этом году, когда вторая сторона нашла в себе силы понять, что с властью нельзя разговаривать языком шантажа и угроз, вернуться к переговорам и принять единственно верное решение. В результате школа выкуплена за ее первоначальную стоимость - порядка 712 млн рублей. Общая сумма в 963 млн 567,5 тысяч рублей, выделенная из резервного фонда Российской Федерации направлена не только на выкуп нового здания школы, но и на приобретение котельной, которая будет отапливать образовательное учреждение, а также оборудования, которое нужно для организации обучения ребят.

Этому предшествовали переговоры главы региона Вадима Шумкова на федеральном уровне. Активную поддержку в решении вопроса правительству области оказали председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, его коллеги из социального блока Правительства России и сенатор Елена Перминова.

«Ряд людей, в том числе детей были цинично использованы в информационной кампании, когда людей вводили в заблуждение, рассказывая одно, а на самом деле просто кто-то хотел заработать больше денег. Нельзя говорить, что это победа. Просто процесс закончен. Так и должно быть. Школу приобрели, школа сейчас будет готовиться к приему детей», - прокомментировал губернатор.

Глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил журналистам, что документы на выкуп кетовской школы и котельной подписаны и переданы на регистрацию. Оборудование закупается через торги.

По словам директора департамента образования и науки Андрея Кочерова, новое здание соответствует современным требованиям, под стать будет и новое оборудование: «Сюда будет закупаться все полностью - оборудование кабинета физики, кабинета химии, компьютеры не только в кабинет информатики, но и в каждый кабинет, где преподает у нас учитель. Интернет будет заведен в каждый класс. Кроме того, отдельно хотелось бы остановиться на кабинетах технологии или трудового воспитания. Для девочек оборудуют кабинет кулинарии и кабинет домоводства, будут закуплены швейные машинки. Для мальчиков - слесарное оборудование, токарное по дереву оборудование».

Фото Николая Пушилина.

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