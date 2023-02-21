Новые меры поддержки будут работать на развитие Курганской области

По его мнению, сегодня региону необходимо воспользоваться этими новыми механизмами и рычагами, чтобы поднять экономику на новый уровень.

«Мы с губернатором Вадимом Михайловичем Шумковым вместе слушали послание Президента и потом обсудили основные тезисы. Всеми мерами поддержки обязательно воспользуемся. И раньше были стимулирующие программы, но сейчас они просто беспрецедентны», - подчеркнул Сергей Муратов.

Сенатор отметил и такой важный аспект, как разработка Минобрнауки собственной системы образования:



«За это заявление Владимиру Путину стоя аплодировал весь зал, потому что наша традиционная система образования взята на вооружение многими так называемыми партнёрами как лучшая в мире система. Мы все давно ждали разработки своей собственной системы образования».

Фото из открытых источников.