Новый Глава Щучанского муниципального округа вступил в должность

4 августа на очередном расширенном заседании Думы Щучанского муниципального округа состоялась торжественная церемония вступления в должность Главы округа Геннадия Подкорытова.

Новый Глава с трибуны произнёс присягу, после чего председатель окружной Думы Диляра Ахатова поздравила Геннадия Подкорытова со вступлением в должность и вручила удостоверение.

На торжественном заседании окружной Думы присутствовал депутат Курганской областной Думы Борис Чепурной. В мероприятии также приняли участие заведующий сектором развития местного самоуправления отдела внутренней политики Правительства Курганской области Геннадий Старцев, глава Щучанского района Евгений Захаров и его заместители, главы поселений, депутаты окружной Думы, представители федеральных структур.

Первый заместитель Председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин поздравил избранного главу и вручил ему приветственный адрес:

«Курганская областная Дума поздравляет Вас со вступлением в должность Главы Щучанского муниципального округа. Высокий профессионализм, принципиальность, готовность и умение выстраивать конструктивный диалог – это те качества, которые всегда помогали Вам в жизни. Вас знают как грамотного руководителя, человека неравнодушного и ответственного. Свидетельством этого стало высокое доверие депутатов, поддержавших Вашу кандидатуру на должность главы муниципального образования.

Впереди большая, серьезная работа. В самое ближайшее время Вам предстоит реализовывать новые полномочия в сфере бюджетной политики и благоустройства территорий, принимать меры, направленные на стимулирование предпринимательской активности и повышение инвестиционной привлекательности».

Владимир Сажин пожелал новому главе дальнейших успехов и высказал убеждение в том, что надежды жителей будут оправданы.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Курганской областной Думы

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