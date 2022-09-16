«Новый мир» показал читателям, как выглядел первый номер газеты за 1917 год

В газете «Новый мир» за 14 сентябряопубликовали фото первого её выпуска.

Это первый номер газеты «Новый Мир», увидевший свет 6 сентября 1917 года по старому стилю. Языковая реформа произойдет позднее, поэтому тексты наполнены такими символами как «ъ», «i» и «ять».

Читателю сообщается что новое издание – Органъ Курганской организации Российской Социалъ-демократической Рабочей партии. Имеется и подзаголовок: «Отречемсяотъстараго мира».

Первой новостью размещен Манифест издания под названием «Наши задачи»:

«Новый миръ», как газета, будет держать читателя в курсе происходящих событий, осведомляя его обо всем из области общественной и политической жизни. Как газета социал-демократическая, она будет освещать все факты и события со своей, марксисткой точки зрения, отстаивая классовые позиции пролетариата. И во всех случаях, где это окажется возможным, мы будем звать к единению все трудовые элементы. Но и неся знамя Новаго Мира, и идеалы будащегополнаго освобождения процветания человечества, мы не смеем допустить умаления этого знамени, и оно должно быть впереди и выше всех других... «Новый миръ» не будет строго фракционным, и в нем найдут особое место различные оттенки социал-демократической мысли, не выходящие за пределы марксизма.

Одна из основных задач нашей газеты, – это выяснение условий жизни местных рабочих и служащих, их нужд, защита их интересов, и улучшение их положения. Как и всякая социал-демократическая газета, «Новыймиръ» должна быть кафедрой, с которой немолчно должна звучать проповедь лучшаго из учений, социализма».

Мы по-прежнему стараемся работать именно так.

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