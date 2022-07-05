«Новый мир» расскажет о тарифах, работе управкомпаний и альбоме Травникова

6 июля у подписчиков и в свободной продаже появится очередной номер областной общественно-политической газеты «Новый мир». Корреспонденты издания собрали актуальные и интересные новости региона

8 июля страна отметит национальный праздник – День семьи, любви и верности. Открывает номер зарисовка Константина Сапунова о супругах Моисеевых, которые в этот день отпразднуют золотую свадьбу.

С 1 июля в России повысились тарифы на услуги ЖКХ. В Курганской области средний рост не превысил 4%, что существенно ниже, чем в соседних регионах, а ряд тарифов остался на прежнем уровне. К тому же сохранены все льготы на «коммуналку». Газета информирует, по каким конкретно позициям надо ждать изменений в платежках.

В регионе продолжает успешно действовать программа «Русская мечта (Курганская область зовет!)». Согласно программе молодая семья может получить на строительство своего дома субсидию в размере 700 тысяч рублей. Все больше зауральцев пользуются такой возможностью. О том, как супруги Яковлевы воспользовались поддержкой регионального правительства, рассказывает Николай Волков в корреспонденции «Дом построить – не поле перейти».

В Кургане продолжаются рейды «санитарного патруля» по вопросам благоустройства, поддержания чистоты в парках, скверах и придомовых территориях. Почему в ходе последнего рейда участники патруля испытывали гамму чувств – от восторга до разочарования - читатели узнают из материала Василия Малухина «Действующие лица и… бездействующие».

Более тысячи гостей со всей области и ближайших регионов страны собрал в Сафакулево «Сабантуй-2022» - традиционный праздник труда и национальной культуры. О том, как это было, рассказывает фоторепортаж «Праздник плуга – национальное достояние».

«Волшебная акварель Германа Травникова» - так называется материал о презентации новой книги-альбома народного художника.

Опубликованы и другие материалы на темы культуры, спорта, отдыха.

Напоминаем, что газета «Новый мир» распространяется на всей территории Курганской области, подписчики ее получают как в печатном, так и электронном варианте. Обращаем внимание, что электронную подписку можно оформить в любое время.

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