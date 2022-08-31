«Новый мир» расскажет о зауральских каникулах жителей Донбасса

Когда по сельской улице загрохотал большегрузный автомобиль, только что игравший с соседскими ребятишками Максимка, испугавшись, кинулся к Марии Николаевне.

Вот уже три месяца, как Мария Николаевна Чернобривец с маленьким внуком гостят у своей сестры в половинском селе Хлупово, а спокойно воспринимать громкий звук техники так и не могут. В своей квартире в поселке Макеевка, что под Донецком, они слушали канонаду выстрелов и разрывы снарядов, гул самолетов-вертолетов, грохот проезжающей мимо окон техники не один месяц.

Мария Николаевна, хотя родом уральская, большую часть своей жизни провела в Донбассе.

– Накопилась усталость и тревога, не смогла больше жить в постоянном напряжении. За внука сильно переживаю, он у меня единственный, без мамы растет, потому решила до осени уехать, Максимке хорошее лето показать – мирное, – рассказывает Мария Николаевна, переживающая вторую «войну».

Подвал, проезжающие мимо окон дома военные грузовики с солдатами, частые эвакуации детей в детском саду, постоянный фон канонады орудий, гибель знакомых, тревожный «чемоданчик» наготове – все это Мария Николаевна пережила еще восемь лет назад. И вот все вернулось.

– Мы все ложимся спать, а рядом сумочка с документами и самыми необходимыми вещами наготове, – рассказывает она. – Конечно, понемногу даже привыкли к жизни в военных условиях. Мимо нашего дома постоянно военные ездят, так Максимка им машет, они ему в ответ. И все же страшно. То один дом разбомбили, то другой, то узнаешь, что знакомую убили. Воду подают в поселок один раз в три дня на несколько часов. Внука даже на минутку боюсь из поля зрения выпустить. Потому и уехали мы в конце мая сюда, к Тоне. Но планирую к осени домой вернуться. Стара я уже, чтобы место жительства менять, хотя сестры настаивают, да и верю в победу нашей российской армии. Очень верю. Нам дороги обратно нет, только с Россией вместе, вот ждем, когда станем россиянами полноправными.

У Марии Николаевны паспорт гражданки Донецкой Народной Республики. В России они с внуком находятся в статусе получивших временное убежище.

– Живите спокойно, вы уже встали на миграционный учет, в течение 90 суток можете находиться на территории Российской Федерации, – объяснила Марии Николаевне начальник миграционного пункта (дислокация – село Половинное) Анастасия Понятова. – По истечении этого срока, если решите жить в России дальше, нужно будет обратиться к нам. По заявлению вам, как жительнице ДНР, будет дано разрешение на нахождение в России в течение года. Такой же срок и для граждан ЛНР. Гражданам других государств времени для нахождения на территории нашей страны дается меньше.

Недавно Максима справил у родни в Хлупове свой первый маленький юбилей – пятилетие. И торт был, и вкусности, и много улыбок и пожеланий. Одно из таких пожеланий загадала бабушка – чтобы победно завершилась спецоперация, чтобы они стали россиянами, чтобы в недалеком будущем Максимка пошел в одну из школ Макеевки и не боялся громкого шума техники. Этого Мария Николаевна желает и себе. Как бы ни было замечательно, вкусно, интересно и сердечно в гостях, а домой тянет. Хочется посмотреть, как там управляются на ее садовом участке новые хозяева, – самой обрабатывать сил нет, очень болят ноги.

– Повезло мне, узнал об этом один из жителей, пришел, сказал, что трое сыновей растут, надо бы их работе на земле учить, от телефонов отрывать. Так что мой участок, а на нем родник есть, плодоносит, надеюсь, еще послужит добрым людям.

А еще очень хочется Марии Николаевне любимую кошку Анфису увидеть.

– Я переживала: куда ее, не с собой же везти, она уже старенькая, 14 лет. И тут мне подсказали адрес замечательной женщины, которая может приютить Анфису. Она согласилась, животных очень любит, и у нее их уже несколько. Так что за кошку свою я не переживаю. Но, когда вернемся, сходим за нашей красавицей, чтобы все дома было как раньше.

И кошка урчала, и вода шла, и гула и грохота орудий не было.

Галина Абрамова. Фото автора.

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