Новый начальник управления Росгвардии дал характеристику курганцам

Курганцы – очень добрые и спокойные люди. Такую характеристику им дал начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко, отвечая на вопрос обозревателя «Нового мира» об отличии менталитета зауральцев и жителей других регионов. До назначения в Курган, которое состоялось в конце ноября 2022 года, полковник полиции жил и нес службу в поселке городского типа Плесецк Архангельской области, Краснодаре и Волгограде.

- Первое впечатление – в Кургане очень добрые и спокойные люди. У меня вообще отличное впечатление от Курганской области. Все, что я пока видел, мне очень нравится. Город – небольшой и компактный. Люди – очень приветливые. В других регионах в магазине могут нахамить, а здесь нет – все говорят «спасибо», «пожалуйста». Если кто-то спешит, его пропускают вперед. Так что первые впечатления у меня и моей жены очень хорошие, - признался новый начальник курганского управления Росгвардии.

Также в беседе с местными журналистами, которое состоялось сегодня, 25 января, Олег Охрименко полушутя отметил, что Курган – во всех смыслах теплый город.

- У вас даже отопление отличное. Топят так, что часто форточку приходится открывать, чтобы проветрить, - улыбнулся полковник полиции.

Добавим, что сам новый начальник Управления Росгвардии по Курганской области оставил у журналистов приятное впечатление. Спокойный, с негромким голосом, улыбчивый, непринужденно и к месту пошутить может. Не солдафон, в общем, как иногда в народе говорят о служивых.

Николай Волков.

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