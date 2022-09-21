Новый состав общественной палаты Кургана приступил к работе

Общественная палата муниципального образования города Кургана VIII состава приступила к своей работе.

Перед началом работы глава Кургана Елена приветствовала членов нового состава Общественной палаты, которыми, по ее словам, стали люди с активной гражданской позицией, представители общественных организаций, неравнодушные люди, призванные выстроить конструктивный диалог между властью и гражданами.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, руководство совещательным органом было вновь доверено Елене Моториной. Елена Александровна является членом Общественной палаты Курганской области, ветераном образования, членом общественной организации «Ассоциация библиотекарей города Кургана».

Заместителем председателя Общественной палаты коллегиальным решением назначена Людмила Семенова, председатель Комитета по финансам, праву и защите интеллектуальной собственности Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

На должность секретаря Общественной палаты была утверждена кандидатура Елены Третьяковой, члена правления Курганского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

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