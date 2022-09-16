Нуждающиеся курганцы могут бесплатно пообедать и узнать свой ВИЧ-статус

Курганский «Сквер Милосердия» 8 сентября посетила медицинская бригада областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Подопечные смогли получить консультацию по профилактике заболевания, а также бесплатно узнать свой ВИЧ-статус при помощи экспресс-метода лабораторного исследования.

На этой неделе в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка» в сквере Милосердия подопечным было выдано 300 булок хлеба, сообщили в пресс-службе епархии.

Во вторую неделю сентября в социальный пункт «Сквер милосердия» напротив Пригородного вокзала с горячими обедами и вещевой помощью мобильный экипаж выезжал шесть раз.

В реализации мероприятий проекта приняли участие 29 человек - добровольцы, сестры милосердия и прихожане шести приходов Центрального благочиния Курганской епархии: Рождества Христова, Петро-Павловской церкви посёлка Черемухово, Георгия Победоносца, Святой Троицы, великомученика и целителя Пантелеимона и преподобного Серафима Саровского.

В течение недели было выдано 369 порций горячих обедов. Меню на этой неделе – суп-лапша с тушёнкой, суп гороховый, щи, борщ с тушёной говядиной, суп овощной с макаронами, каши: пшенная, гречневая, рисовая, пшённо-рисовая с тушёной говядиной, салат из капусты, малосольные огурцы, тушёные овощи, чай с лимоном и мятой, вишнёвый компот, яблоки, булочка и обязательный десерт к чаю – пряники, вафли, конфеты и печенье.

Нуждающиеся получили 408 единиц одежды, в том числе тёплые вещи и обувь.

Проект «Сквер Милосердия – территория добрых дел» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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