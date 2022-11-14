О чем сигнализирует приезд Дмитрия Медведева в Курган?

Визит заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Курган формирует федеральную повестку вокруг региона, подчеркивая его важность для государства как территории, на которой сосредоточена весомая часть ключевых для страны оборонных производств. Личный приезд Медведева сигнализирует о самом внимательном подходе государства к работе предприятий, выполняющих гособоронзаказ. К такому выводу пришел телеграм-канал «Тетерин», опубликовавший очередной выпуск рубрики «Главные политические события и смыслы», где подводит итоги прошедшей недели.

«Высокая оценка от полпреда Владимира Якушева темпов развития Кургана и проведенных работ в летний период по ремонту ЖКХ и благоустройству города сигнализируют о правильно выстроенной в данном направлении работе команды губернатора. Публичное озвучивание данной оценки создает позитивный информационный фон вокруг Команды», - считает автор телеграм-канала.

По его мнению, публичная конкретика по срокам региональных выплат мобилизованным и их выполнение дают усиление заместителю губернатора Оксане Куташи. Подробные разъяснения от замгубернатора по всем мерам поддержки и помощи мобилизованным и их семьям сигнализируют также о серьезном контроле исполнения принятых на региональном уровне решений.

«Публичное заявление вице-премьера Дениса Мантурова о высоком потенциале уральской промышленности с конкретизацией как основы этого потенциала индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров демонстрирует правильность стратегии в этом сегменте, выбранной курганскими властями. Ставка на индустриальные парки вкупе с льготами резидентам в Курганской области способна стать серьезным двигателем региональной экономики», - пишет «Тетерин».

Автор телеграм-канала считает, что прямая коммуникация руководителей округов с населением посредством прямых эфиров в соцсетях показывает открытость муниципальной власти к диалогу и её готовность отвечать на злободневные вопросы. На уходящей неделе «плюсуются» главы Белозерского муниципального округа Александр Завьялов и Катайского МО Глеб Морозов.