ОАО «РЖД» заплатило Курганской области почти полмиллиона за убитых животных

По требованию Курганского транспортного прокурора ОАО «РЖД» возместило вред, причиненный животному миру в результате гибели диких животных от железнодорожного транспорта на общую сумму 440 тыс. рублей.

Прокурорская проверка доказала, что под колесами локомотивов в 2022 году на территории Курганской области погибли 7 диких животных (3 косули и 4 лося).

В конце июня на 170 км.пк.3 перегона Далматово – Лещево-Замараево Южно-Уральской железной дороги проходящий пассажирский поезд №16 сообщением Москва – Челябинск смертельно травмировал косулю, на перегоне Горбуново – Петухово Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом №2095 травмировано 2 лося.

Согласно методике исчисления ущерба, причиненного смертельным травмированием диких животных, составляет 80000 рублей за лося, и 40000 рублей за косулю.

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