«Обитель Милосердия» окажет нуждающимся зауральцам продуктовую и социально-правовую помощь

В городе Кургане открылся Центр гуманитарной помощи «Обитель Милосердия».

Проект стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. Общая сумма гранта составила 4998244 рубля.

Деятельность проекта будет осуществляться на базе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана совместно с Курганским центром социальной помощи семье и детям в рамках взаимодействия по оказанию поддержки семьям в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проживающим в городе Кургане.

Проект направлен на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР, а также оказание поддержки в преодолении экономических последствий военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Здесь будут оказывать вещевую, продуктовую, социально-бытовую, социально-правовую и психологическую помощь. Помочь планируют более чем 1000 человек.

1 октября состоялось первое организационное собрание команды проекта, на котором были распределены обязанности, согласованы контрольные точкии перечень документации.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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