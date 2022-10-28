Обладатели грантов из Шадринска поделятся знаниями и опытом со своими младшими товарищами

Студентка ШГПУ Александра Сысолятина откроет проектную мастерскую«Бери и делай».

Девушка приняла участие в форуме лидеров студенческих инициатив, который на этой неделе проходил в Академии Минпросвещения России. Она выиграла грант в размере 250 тысяч рублей.

Проект представляет собой комплекс образовательных мероприятий, направленных на формирование проектных компетенций школьников и студентов города Шадринска. На базе Технопарка ШГПУ будет реализован образовательный трек по проектированию «Бери и делай». Победители грантовых конкурсов прошлых лет поделятся опытом реализации проектов с ребятами на выездных мастер-классах, сообщает молодёжный портал Зауралья. Также пройдёт городской проектный хакатон и открытый конкурс социальных проектов для школьников и студентов Шадринска «Я в деле». Результатом проекта станет вовлечение ребят в социально-значимую деятельность, повышение мотивации к участию в грантовых конкурсах.

Фото предоставлено организаторами форума лидеров студенческих инициатив.

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