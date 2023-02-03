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Областная Дума собралась на внеочередное заседание

Депутаты приняли поправки, предложенные губернатором, в закон "О Почетных гражданах".

3 февраля, 2023 - 13:00

Изменения предусматривают, что Свидетельство Почетного гражданина Курганской области и нагрудный знак вручается супругу, супруге, одному из совершеннолетних детей или одному из родителей. Денежное вознаграждение в размере 110 тысяч рублей вручается в месячный срок со дня вступления в силу постановления о присвоении почетного звания посмертно.

Парламентарии приняли изменения в закон «О знаке отличия «Материнская слава». Право вносить кандидатуры на награждение знаком предоставляется  коллективам организаций, органам местного самоуправления, органам государственной власти, губернатору, депутатам областной Думы.

3 февраля, 2023 - 13:00

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