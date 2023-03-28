Областные чиновники проверили ход работ на соцобъектах в Целинном

Члены президиума правительства области во главе с заместителем губернатора Константином Малышевым, и.о. заместителя губернатора по социальной политике Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах Целинного округа.

Сегодня здесь ремонтируются сразу три школы. На капитальный ремонт выделено 86,5 млн рублей. Перед подрядчиком, выполняющим ремонт школ в селах Половинном и Кислянском, поставлена задача ускорить темпы работ. Ремонт в Целинной школе идет по графику, но есть замечания со стороны строительного контроля. Областные чиновники оценили состояние парка культуры и отдыха «Победа» в окружном центре, ремонт которого проводился по поручению главы региона в 2019 – 2022 годах. На преображение этого социального объекта было направлено 14 млн рублей.

В этом году в Целинном запланировано асфальтирование улицы Кооперативной, которая ведет к музыкальной школе, библиотеке, автовокзалу и улицы Советской, необходимой, чтобы добираться до Дома творчества и спортивной школы. Общая протяженность - 3 км. Также в планах ремонт моста через речку Черная. Перед руководством округа поставлена задача до начала ремонтного сезона провести контрактование объектов. Продолжаются работы по приведению в порядок внешнего облика Целинной районной больницы.

«Когда мы выезжаем на место, картина предстает более реальная. Мы пообщались сегодня и с населением, и со специалистами социальной сферы. Есть определенный перечень мероприятий, которые не исполнены муниципальным округом. В каких-то мы однозначно будем включаться и помогать. Нужно продолжать ремонт в центральной районной больнице, много проблем по школе и много работы, которую мы должны проводить вместе с департаментом образования. Будем совместно двигаться вперед», - отметила и.о. заместителя губернатора по социальной политике Наталья Кирилова по итогам рабочей поездки.