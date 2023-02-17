Образ Божией Матери Феодоровской выставили в Свято-Троицком соборе Кургана

Сегодня, 17 февраля, в Курган прибыла чудотворная икона Божией Матери Феодоровской. Ее выставили в Свято-Троицком соборе.

Как сообщил нашему корреспонденту митрополит Курганский и Белозерский Даниил, образ будет находиться в областном центре три дня. Митрополит назвал пребывание иконы в нашем городе величайшим событием.

По словам владыки, икона имеет древнее происхождение, на образ Божией Матери Феодоровской молился покровитель Кургана - благоверный князь Александр Невский.

«Я сегодня думал во время молебна, сколько миллионов людей молились перед этим образом. Не зря говорят в народе – намоленая икона. Мы повторяем подвиг наших предков, которые молились Божией матери, и она всегда им помогала во всем, что способствует спасению нашей души», - утверждает церковный иерарх.

Образ Федоровской Божией Матери в Курган доставил иеродиакон Иоасаф. Он утверждает, что путешествует с иконой по городам и весям России с 2006 года. По словам иеродиакона, как правило, о прибытии образа в том или ином городе просят как представители местной власти, так и архиереи. В нашем случае инициатором пребывания иконы в Кургане стал губернатор Вадим Шумков.

«Мы рады приехать к вам, побывать с вами и помолиться вместе с вами. Не мы ее возим, а она нас возит», - уверен иеродиакон Иоасаф.

Иеродиакон также сообщил, что икона Феодоровской Божией Матери благословляет девушек, а также родителей, у которых по какой-то причине нет детей. Более того, икона исцеляет людей от болезней. И тому свидетельством являются многочисленные записи о чудесных исцелениях.

Отметим, что постоянное место пребывания Феодоровской иконы находится в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре в Костроме.

Напомним, что пребывание иконы в Кургане связано с 30-летним юбилеем со дня образования Курганской епархии. Крестный ход в собор Александра Невского пройдет 18 февраля в 11.00 часов.

Фото Николая Пушилина.