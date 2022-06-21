Общественная палата Курганской области подвела итоги IV созыва и обозначила

Состоялось пленарное заседание областной Общественной палаты, на котором были подведены итоги работы IV созыва и намечены планы на предстоящую работу.

С приветственным словом к общественникам обратился временно исполняющий обязанности директора Департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофей Панченко: «За 15 лет работы Общественная палата Курганской области зарекомендовала себя как экспертное сообщество, эффективная площадка для обсуждения социально значимых, экономических и политических вопросов, от решения которых зависит качество жизни в регионе, продвижения гражданских инициатив, защиты прав и свобод жителей области».

Заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин также поздравил членов Общественной палаты с 15-летием. «Дальнейшее сотрудничество Общественной палаты V созыва и областного парламента мы видим в продолжении диалога, основанного на понимании общих целей и совместной работе по совершенствованию законодательства. Уже в ближайшее время вам предстоит принять участие в решении социально значимых задач. Они связаны с развитием системы здравоохранения, культуры, образования, сохранением экологии, содействием добровольчеству. Надеемся, что вы станете полноценной площадкой для диалога между гражданами и властью, будете вовлекать в общественную деятельность разные слои населения. Люди должны понимать, как устроена власть и как необходимо с ней взаимодействовать», - подчеркнул парламентарий.

Главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин также поблагодарил всех членов Общественной палаты и пожелал дальнейшей продуктивной работы. За активную гражданскую позицию и личный вклад в организацию работы членам Палаты вручили благодарности Курганской областной Думы и Общественной палаты Российской Федерации. Работу председателя Общественной палаты Курганской области Михаила Белоусова отметил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. За заслуги перед гражданским обществом ему была вручена медаль Общественной палаты РФ. В ходе заседания Михаил Белоусов был переизбран председателем V созыва Общественной палаты. Его заместителями избраны Валерий Яхонтов — член Общественной палаты РФ, генеральный директор «НПО «Курганприбор» Фёдор Колосовников и член Общественной палаты Курганской области V созыва Ольга Соболева.

«В состав палаты идут люди, которые хотят сделать что-то для общества. И сделать больше, чем сделали предыдущие. Это не умаляет достоинства предыдущих поколений, но жизнь у нас меняется. Меняется наше мироощущение, экономика, поэтому мы должны все сделать для того, чтобы людям жилось комфортно. А если подводить итоги, то мы сделали очень многое, в чем-то даже опередив наших коллег по УрФО. Например, с точки зрения экологии мы совместно с областными депутатами сумели создать вокруг Кургана «зелёный пояс». У нас теперь есть договорённость с федеральными властями о том, что русло Тобола будет очищено от плотины и дальше. А это наше водохранилище. Отдельно хочу отметить, которые сегодня получили благодарности. Я скажу, что все работают в меру своих сил, не считаясь с личным временем. И они все внесли свой вклад в развитие нашего гражданского общества. И главной задачей нового созыва я считаю дальнейшее поднятие благосостояния нашего обычного жителя Курганской области», - рассказал Валерий Яхонтов.

Общественная палата сформирована полностью в количестве 45 человек, из них 15 членов палаты утверждены губернатором Курганской области, 15 членов – областной Думой и 15 членов представляют местные общественные объединения, зарегистрированные на территории области.

Василий Малухин. Фото автора.

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