Общественники приняли участие в озеленении курганско гогорсада

Своё стремление приобщиться к благородному делу – озеленению городского сада - осуществили сотрудники различных организаций и учреждений, дети, рядовые горожане, которые просто во время работ по озеленению проходили мимо. Завершающий аккорд сегодня поставили члены Общественной палаты города Кургана.

«Дело это хорошее. Город будет зеленее, - отметил член городской Общественной палаты, директор Центра традиционной русской культуры «Родной мир» Андрей Олецкий. – Самое главное, что люди вносят вклад, частичку себя в благоустройство нашего города, формирование его зелёного каркаса. Всё это идёт со взором в будущее.Ещё хорошо было бы, если ТСЖ, управляющие компании на вверенных им территориях проделали такую же работу».

Сами общественники трудились с энтузиазмом. Некоторые пришли со своими детьми. Работу им поручили выполнить на участке возле памятника Александру Невскому.

«Здесь мы высаживаем деревья не разрозненно, а комплексно, композиционными группами, плотным массивом, - пояснил директор дирекции парков и скверов города Кургана Анатолий Тарасенко. – Делаем так для того, чтобы в течение всего вегетационного сезона они радовали нас цветением, формами растений. Окончим работы тем, что доделаем посевной газон. Весной увидим, что это будет очень красивое место».

Для украшения территории высаживали хвойные и лиственные деревья и кустарники – можжевельник сибирский и казахский, спирея калинолистная, кизильник, дёрен белый. Все эти сорта и виды зимостойкие.

«Растения подобраны так, чтобы обеспечить круглогодичную декоративность, - подчеркнула ландшафтный дизайнер Елена Михалёва. – Летом будет плотная зелёная листва. Осенью здесь станут перекликаться жёлтые, красные, бардовые цвета. А у такого растения, как дёрен, кора ярко-кораллового цвета. Зимой на фоне снега это будет очень эффектно смотреться, и сочетаться с зеленью хвои».

На праздник Покрова высадка саженцев в этом сезоне на территории городского сада закончилась.

Константин Сапунов. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.