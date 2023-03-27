Общественность Шадринска рассматривает варианты обустройства объекта «Звездные Увалы»

Свои предложения и пожелания к обустройству территории в поселке Звездном высказали представители спортивного сообщества Шадринска. На базе стадиона «Торпедо» прошли очередные общественные обсуждения концепции зоны спорта и отдыха, куда пригласили руководителей городских и областной ДЮСШ, ЗКФКиЗ, действующих спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Шадринска.

«Звездные Увалы» - объект, который в этом году Шадринск выставляет на конкурс Минстроя РФ. Управляющий делами администрации города Сергей Сорокин продемонстрировал участникам встречи предварительные эскизы проектировщиков, рассказал о зонировании территории и порядке участия во Всероссийском конкурсе.

Планируется, что в случае победы, в поселке Звездный будут обустроены трассы для лыжных гонок, биатлона, велоспорта, коридоры для тюбингов и сноубордов, зоны отдыха. В эскизном предложении отражены также лыжная база, помещение для проката инвентаря, амфитеатр, домики для размещения гостей.

Спортсмены подняли такие важные вопросы, как будущее содержание территории и поддержание качества трассы, сохранность действующих родников, транспортная доступность объекта, место для парковки.

Общественные обсуждения в ближайшие 2 недели пройдут со студентами ЗКФКиЗ и ШГПУ, концепцию вынесут также на повестку заседания молодежной палаты при Шадринской городской Думе. В итоговых общественных обсуждениях примут участие все желающие.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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