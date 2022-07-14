Общественные палаты Курганской области и ДНР будут сотрудничать более тесно

Соглашение о сотрудничестве между Общественными палатами Курганской области и Донецкой народной республики подписали их председатели – Михаил Белоусов и Александр Кофман. Во вторник, 12 июля, встреча состоялась в рамках форума «Сообщество», который проходит в эти дни в Липецке.

Михаил Белоусов, председатель Общественной палаты Курганской области, рассказал, что подписание Соглашения поможет развитию институтов гражданского общества, защите прав и интересов граждан, некоммерческих организаций, а также даст дополнительный импульс к устойчивому развитию институтов общественного контроля на территории ДНР.

По словам председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана, в России огромное количество лидеров общественного мнения, которые могли бы писать правду о событиях на Донбассе и бесчинствах киевского режима. Как сообщается на сайте Общественной палаты Курганской области, в этом случае все бы знали, что на самом деле происходит на Украине. «Информационное поле было бы другим. И мы бы не жаловались на провалы информационной политики», - сказал Александр Кофман.

Фото с сайта Общественной палаты Курганской области.