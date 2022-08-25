Общежитие Курганского госуниверситета открылось после капитального ремонта

Здание четвёртого общежития Курганского госуниверситета знакомо многим горожанам – дом № 100 по улице Томина у аллеи Победы.

Сейчас здесь порядка двухсот новых мест для иногородних студентов и всех, кому необходимо жильё и занятие учёбой. Помимо этого в обновлённом здании есть четыре комнаты повышенной комфортности, комната для досуга и отдыха, спортивный зал и библиотека.

«Ремонт общежитий и в целом инфраструктуры университета – наша приоритетная задача,- подчеркнула ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив – Самое важное, чтобы наши студенты жили комфортно, уютно, чтобы эти годы учёбы для них были прекрасны и не забываемы».

Надежда Викторовна поблагодарила сотрудников подрядной организации, выполнившей работу, за качество ремонта и внимательность к пожеланиям руководства университета, которых было немало. Как отметила ректор, правительство области всегда оказывает поддержку ВУЗу.

«Здесь, помимо всего, будут комфортные комнаты для преподавателей, из других университетов, которых, мы будем приглашать для того, чтобы разнообразить программу обучения, - отметила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. – В целом вся программа по модернизации – капитальные ремонты учебных корпусов, общежитий, создание единой инфраструктуры, IT – института – повысят привлекательность нашего университета для подготовки специалистов на территории за Уралом».

В перспективе, по оценке Ларисы Кокориной, инфраструктура учебного заведения будет только развиваться. Следующим этапом, ожидаемо, станет строительство студенческого городка.

Константин Сапунов. Фото автора.